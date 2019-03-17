Азербайджанские штангисты стали десятыми в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе (США) завершилось юношеское первенство мира по тяжелой атлетике. В последний день чемпионата азербайджанский спортсмен Рахман Казымов (+102 кг) завоевал малую золотую медаль в точке, подняв 174 кг.

Увы, этот результат не позволил ему войти в тройку призеров в итоговом зачете, так как в рывке Рахман стал пятым (131 кг). В итоге Казымов в сумме двоеборья поднял 305 кг и занял четвертое место.

На первенстве мира Азербайджан представляли пятеро атлетов, которые завоевали шесть бронзовых медалей. Таким образом, Азербайджан в медальном зачете стал десятым. Это наивысший результат нашей команды в аналогичных чемпионатах. (АААФ)

| 2019-03-17T12:10:04+00:00 17 марта 2019, 15:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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