Азербайджанские школьники получили возможность окончить школу раньше времени

В Азербайджане начался прием обращений школьников, желающих окончить экстерном уровень обучения по общему образованию.

Как сообщает Report, окончание средней школы экстерном распространяется на учащихся III классов в начальном, VIII – в общем среднем, X – в полном среднем образовании.

Главными качествами, позволяющими экстерном закончить уровень обучения, являются физическое и психологическое здоровье, непринужденное и осмысленное усвоение учебного материала, легкое изучение иностранного языка и др.

Для этого, ежегодно, не позднее 1 ноября, учителя и школьный психолог должны направить директору школы обоснованное общее представление. Вопрос обсуждается на педагогическом совете школы с участием родителей и принимается решение.

На основе окончательного заключения министерства образования руководство школы в письменном виде информируется о согласии на непосещение учеником второго полугодия школы и продолжения обучения в следующем классе. Вопрос узаконивается приказом директора школы.

Годовыми оценками окончивших уровень обучения экстерном учеников VIII и X классов считаются оценки за первое полугодие.

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