Азербайджанские пограничники разблокировали границу с Грузией

Пограничники Азербайджана открыли дорогу, которая ведет к монастырю Удабно в средневековом пещерном комплексе Давид-Гареджи. Как сообщают грузинские СМИ, об этом сообщает архимандрит монастыря Кириона (Ониани).

Согласно информации, отныне, паломники и представители духовенства могут свободно передвигаться с утра.

Ограничения на передвижение по территории Давид-Гареджи действовали четыре дня.

Ранее грузинская сторона заявила, что азербайджанские пограничники перекрыли дорогу в комплекс Кешикчидаг (Давид-Гареджи). Комментируя данную информацию, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что Азербайджан всегда являлся сторонником скорейшей делимитации азербайджано-грузинской границы.

«Вопрос делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией решается в рамках имеющихся двусторонних форматов на основе существующих в международной практике процедур согласования такого рода вопросов. Азербайджан всегда являлся сторонником скорейшей делимитации азербайджано-грузинской границы. Азербайджан готов в самое ближайшее время завершить этот процесс», — сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана.