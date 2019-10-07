Азербайджанские каратисты взяли «золото» и «бронзу» в Москве

В Москве завершился турнир из серии Премьер-лига каратэ-1, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Азербайджанскую национальную Федерацию каратэ.
Азербайджан заявил 20 спортсменов, трое из которых завоевали медали.
Рафаэль Агаев (75 кг) и Ирина Зарецка (68 кг) стали чемпионами.
Агаев в финале победил Ермека Яйназарова (Казахстан) — 1:0, а Зарецка одолела Ли Гонг (Китай) — 5:0.
Нурана Алиева (50 кг) победила в бою за «бронзу» соперницу из Японии.
В соревновании участвовали 642 каратиста из 85 стран. Азербайджан занял третье место.