Азербайджанские каратисты взяли «золото» и «бронзу» в Москве

В Москве завершился турнир из серии Премьер-лига каратэ-1, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Азербайджанскую национальную Федерацию каратэ.

Азербайджан заявил 20 спортсменов, трое из которых завоевали медали.

Рафаэль Агаев (75 кг) и Ирина Зарецка (68 кг) стали чемпионами.

Агаев в финале победил Ермека Яйназарова (Казахстан) — 1:0, а Зарецка одолела Ли Гонг (Китай) — 5:0.

Нурана Алиева (50 кг) победила в бою за «бронзу» соперницу из Японии.

В соревновании участвовали 642 каратиста из 85 стран. Азербайджан занял третье место.