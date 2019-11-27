Азербайджанские каратисты примут участие в турнире в Мадриде

Азербайджанские каратисты примут участие в турнире в рамках серии Премьер-лига Каратэ-1 в Мадриде (Испания).

Как сообщает azerisport.com, Азербайджан будет представлен на очередном этапе самого престижного турнира Всемирной федерации каратэ (WKF) 17-ю спортсменами.

В турнире выступят: Фирдовси Фарзалиев (60 кг), Рафиз Гасанов, Турал Агаларзаде (оба — 67 кг), Рафаэль Агаев (75 кг), Панах Абдуллаев, Тургут Гасанов (оба — 84 кг), Асиман Гурбанлы, Шахин Атамов (оба — +84 кг), Нурана Алиева (50 кг), Илаха Гасымова (55 кг), Фарида Абиева (61 кг), Ирина Зарецка (68 кг) и Фарида Алиева (+68 кг), а также Роман Гейдаров (ката), Турал Балджанлы, Исмаил Гулиев и Ровшан Алиев (командное ката).

Турнир стартует 29 ноября. После завершения турнира будут объявлены обладатели почетной награды Grand Winners. Среди конкурентов на эту медаль есть Агаев и Зарецка. (АФК)