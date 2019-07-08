Азербайджанские гребцы добились успеха в Италии

Азербайджанские гребцы завоевали на международном соревновании 12 медалей.

Как сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта, наши спортсмены по итогам соревнования в коммуне Ауронцо-ди-Кадоре в Италии смогли внести в свою копилку семь золотых, две серебряные и три бронзовые медали.

Международное соревнование по гребле на каяке и каноэ, прошедшее под эгидой Международной федерации гребли на каноэ, было проведено среди подростков до 16 лет (U-16). Азербайджан представляли пять спортсменов, соревновавшихся на дистанциях 200, 500 и 1000 метров.

В индивидуальном соревновании Малхаз Чинчарашвили в гонках на каноэ на дистанции 500 и 1000 метров занял первое место. На дистанции 200 метров он довольствовался бронзой. Еще одну бронзу удалось завоевать Вадиму Гусейнову в гонках на дистанцию 1000 метров.

Дуэт Чинчарашвили — Гусейнов на каяке на дистанциях 500 и 1000 метров опередил всех соперников. На дистанции 200 метров они заняли третье место.

Джумбер Чхутиашвили на дистанции 200 метров удостоился первого места. Тофиг Байрамов по результатам гонок стал обладателем сразу двух медалей: на дистанции 500 метров он занял первое место, 200 метров — второе. Гюльнара Гамзаева и Д.Чхутиашвили завершили соревнование с тем же результатом.

Отметим, что Г.Гамзаева 2006 года рождения стала самой юной участницей соревнования. Однако, несмотря на это, она сумела опередить соперниц, которые были старше нее на два-три года.