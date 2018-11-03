Азербайджанские гимнасты выступили в чемпионате мира в Катаре

В Дохе прошел 48-й чемпионат мира по мужской и женской спортивной гимнастике.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Мужскую сборную Азербайджана на соревнованиях представляли Мурад Агарзаев, Тимур Байрамов, Дарий Морозов, Иван Тихонов, Никита Симонов, у женщин выступала Марина Некрасова.

Высший результат у азербайджанских спортсменов показал Никита Симонов. Несколько месяцев назад на континентальном первенстве он занял 12 место в упражнениях на кольцах. В Дохе азербайджанский гимнаст улучшил свою программу и занял седьмое место среди 194 гимнастов.

Далее азербайджанских гимнастов ждут квалификационные соревнования к Олимпийским играм.

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