Азербайджанские гимнасты выступили в чемпионате мира в Катаре

В Дохе прошел 48-й чемпионат мира по мужской и женской спортивной гимнастике.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Мужскую сборную Азербайджана на соревнованиях представляли Мурад Агарзаев, Тимур Байрамов, Дарий Морозов, Иван Тихонов, Никита Симонов, у женщин выступала Марина Некрасова.

Высший результат у азербайджанских спортсменов показал Никита Симонов. Несколько месяцев назад на континентальном первенстве он занял 12 место в упражнениях на кольцах. В Дохе азербайджанский гимнаст улучшил свою программу и занял седьмое место среди 194 гимнастов.

Далее азербайджанских гимнастов ждут квалификационные соревнования к Олимпийским играм.

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| 2018-11-03T13:11:07+00:00 3 ноября 2018, 14:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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