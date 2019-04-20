Азербайджанские гимнастки выиграли серебро и вышли во все финалы AGF Trophy

На турнире AGF Junior Trophy по художественной гимнастике в Баку состоялись соревнования групповых команд.

Сборная Азербайджана по итогам двух упражнений заняла 2-е место с результатом 41 балла, уступив лишь израильтянкам. 3-е место заняла Россия. Всего в Баку соревновались юниорские группы из 17 стран.

Если рассматривать отдельные выступления нашей команды, то за упражнение с пятью обручами азербайджанские гимнастки получили от судей 22,950 балла и вышли в финал с 1-го места.

С пятью лентами команда Азербайджана также пробилась в финал, но с 4-го места.

Финалы групповых команд начнутся завтра в 15:00.