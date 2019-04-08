Азербайджанские гимнастки привезли из Польши 5 медалей

Юные азербайджанские гимнасты завоевали пять медалей в Польше.

В прошедшие выходные, которые изобиловали соревнованиями по гимнастике, азербайджанские гимнасты достойно представляли Азербайджан на проходящем в Варшаве международном турнире по художественной гимнастике «İrina Cup».

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, первой медалью обрадовали национальную команду гимнасты, представлявшие страну в групповых выступлениях. Золотую медаль совместными усилиями в групповом многоборье завоевали Фарида Сафиярзаде, Милана Акберова, Ляман Алимурадова, Сельджан Гаджизаде.

Азербайджанские гимнасты, выступавшие с индивидуальной программой, также не остались без наград. Юная, но перспективная гимнастка Нармин Самедова принесла команде Азербайджана три медали. Гимнастка взошла на верхнюю ступень пьедестала, завоевав золотые медали в выступлениях с булавами и лентой. Нармин также завоевала бронзовую медаль в многоборье. Не менее искусная азербайджанская гимнастка Арзу Джалилова же стала серебряной медалисткой в выступлениях с лентой.