Азербайджанские гимнастки опередили команду России

В Баку проходит международный турнир по художественной гимнастике «AGF Junior Trophy». В рамках многоборья гимнастки продемонстрировали композиции с пятью обручами, а также пятью лентами.

Наша команда в составе Медины Асадовой, Ляман Алимурадовой, Сельджан Гаджизаде, Миланы Акперовой и Фариды Сафиярзаде по итогам двух композиций получила от судей 41.000 балл и выиграла серебро. Золото досталось Израилю (42.000), а третье место у России (40.000).

А индивидуальном зачете Арзу Джалилова набрала 72.650 баллов, став шестой в многоборье. Она заработала право выступить в финале со скакалкой, лентой и мячом, а также получила специальный приз «AGF Trophy», получив наивысшие баллы за исполнение.

Отметим, что в турнире принимают участие 130 гимнасток из двадцати стран. «AGF Junior Trophy» является для них этапом подготовки к чемпионату Европы в Баку и первенству мира в Москве.