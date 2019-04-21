Азербайджанские гимнастки опередили команду России

В Баку проходит международный турнир по художественной гимнастике «AGF Junior Trophy». В рамках многоборья гимнастки продемонстрировали композиции с пятью обручами, а также пятью лентами.

Наша команда в составе Медины Асадовой, Ляман Алимурадовой, Сельджан Гаджизаде, Миланы Акперовой и Фариды Сафиярзаде по итогам двух композиций получила от судей 41.000 балл и выиграла серебро. Золото досталось Израилю (42.000), а третье место у России (40.000).

А индивидуальном зачете Арзу Джалилова набрала 72.650 баллов, став шестой в многоборье. Она заработала право выступить в финале со скакалкой, лентой и мячом, а также получила специальный приз «AGF Trophy», получив наивысшие баллы за исполнение.

Отметим, что в турнире принимают участие 130 гимнасток из двадцати стран. «AGF Junior Trophy» является для них этапом подготовки к чемпионату Европы в Баку и первенству мира в Москве.

| 2019-04-21T12:50:15+00:00 21 апреля 2019, 14:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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