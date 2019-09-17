Азербайджанские дизайнеры на Aspara Fashion Week в Казахстане

Азербайджанские дизайнеры примут участие в IV Международном конкурсе дизайнеров Neo-Folklore, который пройдет в рамках Недели моды Aspara Fashion Week.

Как сообщила # национальный директор проекта в Азербайджане, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова, мероприятие состоится 16 октября в городе Тараз (Казахстан).

Neo-Folklore — синтез традиций национальной одежды и тенденций современной моды. Конкурс расширяет международные творческие связи и проводится с целью обеспечения условий для реализации инновационного потенциала молодёжи, адаптации этнического костюма к современным условиям и продвижения в глобальную fashion industry.

Aspara Fashion Week — самое грандиозное и масштабное мероприятие в индустрии моды Казахстана проходит с участием дизайнеров одежды, журналистов и экспертов моды с Европы, Азии и Америки. Автор и руководитель проекта – известный дизайнер Казахстана, кандидат технических наук, доцент искусствоведения Айдархан Калиев.

Напомним,что в мае 2018 года коллекция Дома моды Gulnara Khalilova и Центра азербайджанской национальной одежды Гюльнары Халиловой «Язык ковров» с большим успехом была представлена в рамках Недели моды Aspara Fashion Week.