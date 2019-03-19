Азербайджанские диаспорские организации провели круглый стол в Екатеринбурге

В Екатеринбурге азербайджанские диаспорские организации Уральского федерального округа (УрФО) при участии Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой провели круглый стол на тему «Глобальные вызовы: роль диаспоры в противодействии экстремизму». Организатором мероприятия выступила Свердловская областная общественная организация «Азербайджанский культурный центр» в лице руководителя Шахина Шихлинского.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Свердловской областной общественной организации «Азербайджанский культурный центр», по приглашению инициаторов собрания на встрече присутствовали председатели и представители 25 азербайджанских диаспорских организаций из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Пермской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Также в мероприятии приняли участие заведующий первым территориальным отделом Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Руслан Гулиев и эксперт-аналитик организации Теймур Атаев. В ходе круглого стола были заслушаны доклады и проведены обсуждения по теме взаимодействия диаспорских организаций со специалистами местных органов власти и органов местного самоуправления, а также состояние и перспективы диаспорских организаций, проблемы развития сообществ и пути их решения.