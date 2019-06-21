Азербайджанские чемпионы юношеского ЕВРО вернулись на родину

Юношеская сборная Азербайджана по греко-римской борьбе вернулась домой из Фаенце (Италия), где на юношеском ЕВРО завоевала три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Вице-президент национальной федерации Намик Абдуллаев прокомментировал выступление ребят: «Команда несколько месяцев проводила полноценный сбор, готовясь к чемпионату Европы. И это сыграло свою роль. Ребята выступили отлично, одержав три победы. Некоторые члены команды в июле выступят на Юношеском фестивале и, надеюсь, покажут себя».

«Мы ожидали такого результата. Оставили позади себя такие сильные команды, как Турция, Армения и Грузия. Остались позади России, с которой встретимся и на чемпионате мира», — заявил в свою очередь наставник команды Талех Исрафилов.

Затем в брифинге для СМИ приняли участие и чемпионы.

Фарид Садыхлы (45 кг): «Не ожидал такой легкой победы на чемпионате. Спасибо тренеру. Следующая цель – победа на Еврофестивале и на первенстве мира».

Малик Алиев (48 кг): «Рад, что выиграл ЕВРО. Самую трудную схватку провел против борца из Беларуси».

Нихат Мамедли (55 кг): «Провел четыре схватки, некоторые из которых получились трудными. Верю, что этот результат повторю на Еврофестивале и на первенстве мира».

Отметим, что в командном зачете Азербайджан стал вторым. (сайт национальной федерации)