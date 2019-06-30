Азербайджанские борцы завоевали две медали на Европейских играх в Минске

Азербайджанский борец греко-римского стиля Ислам Аббасов занял второе место на Европейских играх в весовой категории до 87 кг.

Как сообщает Report, Ислам Аббасов (87 кг) уступил в финале украинцу Жану Беленюку (1:3) и стал серебряным призером Евроигр.

Азербайджанский борец греко-римского стиля Сабах Шариати (130 кг) выиграл бронзовую медаль вторых Европейских игр. Азербайджанский борец в схватке за «бронзу» победил представителя Норвегии Оскара Марвика (3:2).

Отметим, что азербайджанская сборная по борьбе греко-римского стиля завершила выступление на вторых Европейских играх двумя медалями.

| 2019-06-30T17:00:21+00:00 30 июня 2019, 18:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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