Азербайджанские борцы в полуфинале ЧМ среди юниоров

В столице Болгарии Софии продолжается чемпионат мира по борьбе среди юниоров.

Как сообщили Oxu.Az в Федерации борьбы Азербайджана, в шестой день соревнований в борьбу вступили пять наших борцов греко-римского стиля.

Фарид Садыхлы победил представителя России, но в 1/8 финала уступил казахстанскому спортсмену.

Эльмир Алиев за минуту справился с представителем Аргентины, а затем одержал победу над румынским спортсменом и вышел в полуфинал.

Хасрат Джафаров в дебютной схватке победил соперника из Казахстана, однако затем проиграл иранцу.

Рауф Алиев победил представителей Сербии и Греции и вышел в четвертьфинал, но на его пути встал иранский спортсмен.

Лачын Велиев вышел в полуфинал, одержав победу над израильтянином и белорусом.

Отметим, что полуфинальные встречи начнутся в 18:30 по бакинскому времени.

| 2019-08-03T18:07:02+00:00 3 августа 2019, 18:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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