Азербайджанские борцы в полуфинале ЧМ среди юниоров

В столице Болгарии Софии продолжается чемпионат мира по борьбе среди юниоров.

Как сообщили Oxu.Az в Федерации борьбы Азербайджана, в шестой день соревнований в борьбу вступили пять наших борцов греко-римского стиля.

Фарид Садыхлы победил представителя России, но в 1/8 финала уступил казахстанскому спортсмену.

Эльмир Алиев за минуту справился с представителем Аргентины, а затем одержал победу над румынским спортсменом и вышел в полуфинал.

Хасрат Джафаров в дебютной схватке победил соперника из Казахстана, однако затем проиграл иранцу.

Рауф Алиев победил представителей Сербии и Греции и вышел в четвертьфинал, но на его пути встал иранский спортсмен.

Лачын Велиев вышел в полуфинал, одержав победу над израильтянином и белорусом.

Отметим, что полуфинальные встречи начнутся в 18:30 по бакинскому времени.