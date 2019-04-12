Азербайджанские борчихи завоевали 1 золотую и 3 бронзовые медали

Завершились выступления борчих в чемпионате Европы в Бухаресте (Румыния).

Сегодня определились медалисты еще в пяти весовых категориях. Представители Азербайджана боролись за 1 золотую и 2 бронзовые медали.

В финале Элис Манолова (65 кг) победила Кристу Инче (Румыния) со счетом 6:4. Таким образом, Манолова завоевала первую золотую медаль для сборной Азербайджана.

В свою очередь, Алена Колесник (57 кг) и Татьяна Омельченко (62 кг) завоевали бронзовые медали. Колесник обыграла болгарку Христову со счетом 10:2, а Омельченко победила украинку Прокопевнюк со счетом 6:4.

В результате, сборная Азербайджана завоевала в целом 1 золотую и 3 бронзовые медали.