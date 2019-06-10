Азербайджанские банки нашли применение деньгам за рубежом

О том, что отечественные банки почти не кредитуют бизнес, говорилось еще задолго до девальвации национальной валюты, однако в текущем году ситуация обострилась. Местные банки серьезно сократили объемы потребительского и бизнес-кредитования внутри страны, переключившись на зарубежные инвестиции.

Благоприятная нефтяная конъюнктура, приток нефтедолларов и финансовая стабильность пошли на благо стране. Денежная масса в Азербайджане упорно растет, укрепилось доверие к национальной валюте и банковской сфере. В результате общей благоприятной ситуации увеличился приток вкладов в кредитно-финансовый сектор страны. Казалось бы, растущая ликвидность местных банков должна была отразиться на доступности денег для бизнеса, но этого не произошло и даже потребительское банковское кредитование пошло на убыль. Потребности экономики в денежной массе почти полностью финансируются из государственного бюджета, а банки сокращают свое присутствие внутри страны, предпочитая внешние инвестиции.

По данным Центробанка, к первым числам текущего месяца количество денег в обороте увеличилось на 6,6% по сравнению с началом года. Только за месяц этот показатель вырос на 677.300 тыс. манат или 7,1%, составив 10.172.400 тыс. манат и увеличившись в годовом значении на 1.768 млн. манат (21%). В этой связи регулятор отмечает, что экономический рост сохраняет положительную динамику, а за четыре месяца с начала года реальный экономический рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 2,1%. Рост ненефтяного сектора в основном за счет торговли составил 2,1%.

При этом отмечается, что несмотря на благоприятную монетарную ситуацию и наличие значительной свободной ликвидности ситуация с бизнес-кредитованием оставляет желать лучшего. Главный банк признает, что пассивность коммерческих банков оказывает негативное воздействие на макроэкономическую стабильность. Так, за четыре месяца этого года общий объем кредитования сократился на 0,1%, а кредитование бизнеса сократилось на 2,7%.

Низкая кредитная активность приводит к тому, что в ликвидной позиции банков сохраняется значительный профицит. На этом фоне привлекает внимание внешняя инвестиционная активность банков в этом году, отмечается в заявлении.

В ЦБА полагают, что такая ситуация оказывает отрицательное воздействие на рост экономики в стране. «Снижение кредитной активности в последние годы оказывает негативное влияние на экономический рост и совокупное предложение, что в свою очередь препятствует макроэкономической и финансовой стабильности», — заявляет Центробанк.

Отсюда видно, что заявленный рост экономической активности в стране фактически обходит стороной банковскую сферу, поскольку местные финансовые организации не только не увеличили кредитование бизнеса, чего следовало ожидать на фоне возросшей их ликвидности, но даже сократили объемы кредитов, выдаваемых реальному сектору. При этом устойчивость валютного курса и продленный до конца текущего года закон о полной компенсации банковских вкладов населения, поспособствовали росту депозитов в январе-апреле на 4,1% — до 8 млрд. 715 млн. манатов. В целом же на 1 мая, объем вкладов и депозитов в банках Азербайджана составил 22 млрд. 132 млн манатов, что на 1,2% больше, чем в прошедшем году.

Примечательно, что, несмотря на более высокие проценты по депозитам в манатах, население по-прежнему больше доверяет доллару.

Так, львиную долю банковских вкладов — до 5 млрд. 93,9 млн. манатов (58,4%) азербайджанцы хранят в американской валюте. Вклады в манатах за четыре месяца увеличились на 15,2% — до 3 млрд. 621,1 млн. манатов (41,6%). В целом же статистика показывает, что возросшей ликвидностью наши банки больше обязаны долларовым вкладам, но выдавать кредиты в иностранной валюте населению запрещается, а бизнес рисковать не хочет. И даже, несмотря на падение ставок по манатным кредитам для юридических лиц до 9,28% (9,3%) в минувшем году и в инвалюте – 5,89% (6,13% в предыдущем году), внутреннее кредитование по линии наших банков продолжает падать. Не находя применения деньгам внутри страны, отечественные финансовые организации выходят на внешние рынки.

«Низкая кредитная активность приводит к тому, что в ликвидной позиции банков сохраняется значительный профицит. На этом фоне привлекает внимание внешняя инвестиционная активность банков в этом году», — отмечается в заявлении Центробанка. Получается, что в то время как отечественный банковский сектор инвестирует валюту за рубеж, в самом Азербайджане источником инвестиций, экономической активности и роста денежной массы остается государственный бюджет, чьи возможности расширились на доходах от нефти.

К примеру, в минувшем году рост доходов и расходов государственной казны отметился наиболее высоким показателем за последние семь лет.