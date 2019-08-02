Азербайджанские артиллеристы ознакомились с вооружением на конкурсе «Мастера артиллерийского огня»

Проведен осмотр вооружения и военной техники, предназначенных для использования в конкурсе «Мастера артиллерийского огня», который пройдет в рамках Армейских международных игр-2019 в Казахстане.

Как сообщает официальный сайт министерства обороны Азербайджана, после осмотра и принятия вооружения и боевой техники, наши артиллеристы приступили к отработке порядка прохождения этапов конкурса.

По итогам жеребьёвки азербайджанские артиллеристы на первом этапе будут соревноваться с командами России, Венесуэлы и Зимбабве.

Напомним, что конкурс продлится до 17 августа.