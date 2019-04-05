Азербайджанские археологи выдвинули интересную гипотезу об образе жизни древних людей в Азербайджане

На основе результатов археометрического анализа скелетов, обнаруженных в относящемся к первой половине IV тысячелетия до нашей эры поселении в Габалинском районе Азербайджана, выдвинуты интересные предположения касательно образа жизни раннего земледельческого населения, проживавшего на территории страны.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Институт археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана, в ходе археологических исследований, проводимых с 2012 года в Габалинском районе Азербайджана под руководством заместителя директора института по научной работе, доктора исторических наук Наджафа Мусеибли, в относящемся к первой половине IV тысячелетия до нашей эры поселении Галаери были обнаружены интересные антропологические находки – детские погребения в керамических сосудах. Захоронение младенцев в сосудах является характерным погребальным обрядом для лейлатепинской культуры периода позднего халколита (энеолит/медно-каменная эпоха). Подобные захоронения были обнаружены замдиректором Института также при раскопках на других памятниках данной культуры на территории Агстафинского района (Беюк Кесик, Пойлу, Союгбулаг).

На основе результатов археометрического анализа фрагментов трех детских скелетов (в возрасте от 4-5 месяцев до 4-5 лет), обнаруженных в керамических сосудах памятника Галаери, были выдвинуты интересные предположения об образе жизни ранних земледельцев на территории Азербайджана. Так, у скончавшихся 5800-6000 лет назад детей был выявлен авитаминоз витаминов “C” и “D”, и связанные с ними серьезные патологии.

Сравнение химического и изотопного состава костей с аналогичными показателями слоев почвы, относяшихся к периоду халколита памятника Галаери, дало интересные результаты. Так химические и изотопные показатели костей младенцев не соответствуют структуре почвы памятника Галаери того периода. Согласно имеющемуся мнению, по меньшей мере в период беременности, молодые матери до переселения в составе своих племён на территорию памятника Галаери проживали в другом регионе.

Мусеибли еще в 2015 году в своей книге “Культура Азербайджана в период халколита” указывал на высокую статистику детской смертности в тот период на поселении Галаери. Российский учный M.Б.Медникова, основываясь на проведенных исследованиях, выдвигает мысль, что высокую детскую смертность в данном регионе в период халколита можно объяснить как климатическими причинами, так и социальными условиями.

Отметим, что в 2018 году во втором номере международного научного журнала “Stratum plus”, индексируемого в научных базах Skopus, Elibrary, EBSCO, Index Copernicus, Erih plus и др., в связи с данной темой была опубликована совместная статья Н.Мусеибли и российских ученых М.Медниковой и С.Кореневского “Детские погребения лейлатепинской культуры эпохи халколита на поселении Галаери в Азербайджане: опыт биоархеологического исследования”. В статье нашли отражение первые результаты археометрического анализа детских скелетов, обнаруженных на данном памятнике.

Также отметим, что в последнее время полученные в результате проводимых в Азербайджане археологических исследований находки, результаты археометрических анализов в соответствии с современными научными требованиями послужили источником серьезного научного интереса зарубежных специалистов к данному вопросу.