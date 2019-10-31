Азербайджанские акробаты выиграли медаль на Чемпионате Европы

Чемпионат Европы по спортивной акробатике в израильском Холоне для азербайджанских гимнастов начался успешно.

В составе юниорской мужской пары Мурад Рафиев и Даниэль Аббасов завоевали «бронзу».

Судьи оценили выступление юных акробатов в программе упражнений балансного типа в 28 баллов. Первое и второе место на турнире заняли Великобритания (28,750) и Россия (28,600).

Отметим, что сегодня будут выступать взрослые спортсмены, среди которых есть и наши соотечественники.

Чемпионат завершится 3 ноября.(oxu.az)

| 2019-10-31T11:10:56+00:00 31 октября 2019, 13:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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