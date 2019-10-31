Азербайджанские акробаты выиграли медаль на Чемпионате Европы

Чемпионат Европы по спортивной акробатике в израильском Холоне для азербайджанских гимнастов начался успешно.
В составе юниорской мужской пары Мурад Рафиев и Даниэль Аббасов завоевали «бронзу».
Судьи оценили выступление юных акробатов в программе упражнений балансного типа в 28 баллов. Первое и второе место на турнире заняли Великобритания (28,750) и Россия (28,600).
Отметим, что сегодня будут выступать взрослые спортсмены, среди которых есть и наши соотечественники.
Чемпионат завершится 3 ноября.(oxu.az)