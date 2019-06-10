Азербайджанская журналистка должна «апдейтнуться»

6 июня журналист, специальный корреспондент отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов был задержан полицейскими и обвинен в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сам журналист настаивает, что наркотики ему подбросили.

Поздно вечером в субботу, вопреки ожиданиям позиции следствия и обычной практике российских судов по таким делам, Никулинский суд в Москве поместил журналиста под домашний арест на два месяца.

Иван Голунов — один из самых известных журналистов-расследователей России. Более того, его коллеги заявляют, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Естественно, что данное дело – это сугубо внутриполитическое дело России, но определенные уроки из этого могут быть извлечены для всех.

Ситуация со свободой слова на постсоветском пространстве приблизительно одинаковая. Сказать, что ее нет вообще, было бы несправедливо, но сказать, что нет определенных «правил игры» или как любят у нас говорить «красных линий», тоже нельзя. Все, все прекрасно понимают: нам до западно-европейской или американской свободы слова далеко, хотя и там со свободой слова не все однозначно. Но как бы ни было, западные страны не часто попадают в список стран, где нет или ограничена свобода слова.

Кстати свобода слова, свободные суды все это пазлы, составляющие единую координацию экономических взаимоотношений, а на Западе, экономика, инвестиции, защита капитала и имиджа компании на всех уровнях — главный фактор. На постсоветском пространстве дело вовсе не в имидже компаний, или экономических взаимоотношениях, тут ориентир – политическая элита, которая также контролирует крупный капитал, и не всегда пользуется популярными методами защиты.

Но сейчас проводить сравнительный анализ политэкономической системы не имеет смысла — это тема отдельной статьи. Вернемся к аресту журналиста Голунова. Вроде дело, вполне привычное для нашего региона.

Сайт «Медуза» оппозиционный, или как любят говорить в Москве, либеральный. Соответственно, есть идеологические расхождения между «Медузой» и официальными, проправительственными медиаресурсами. Однако, после ареста журналиста Голунова, они все смело, несмотря на место работы, встали на защиту своего коллеги, и эта реакция СМИ вызывает только лишь уважение. Даже находясь по ту сторону идеологической баррикады, большинство редакций выразило свою однозначную позицию. Это, безусловно, хороший пример, который нужно брать на вооружение в дальнейшем всем журналистам.

Азербайджан от России недалеко ушел, мы тоже постсоветская страна с такими же «болячками», и их нужно лечить. Но проблема современной азербайджанской журналистики в том, что подобной солидарности у нас нет. За исключением пары СМИ, никто даже не осмеливается писать о задержании того или иного журналиста. Мы имеем дело с расщепленным до атомов обществом журналистов, часть которых только злорадствует по поводу задержания или закрытия того или иного СМИ.

Азербайджанской журналистике пора задуматься о своей позиции в общественно-политическом укладе страны и занять то место, которое она должна занимать. Пройдя разные этапы взлетов и падений, азербайджанская журналистка должна сейчас обновиться или как любит говорить современная молодежь «апдейтнуться».