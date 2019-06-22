Азербайджанская шестерка получила шанс отобраться на турнир претендентов

Шесть азербайджанских шахматистов получили право сыграть в крупнейшем турнир «Grand Swiss», который состоится 8-22 октября на острове Мэн. Он является отборочным в кандидатский старт, путевку в который получит лишь победитель нового детища Международной Федерации (ФИДЕ). Организация разослала контракты потенциальным участникам, которые должны его подписать в течение двух недель.

В новом чемпионском цикле «Grand Swiss» занимает особое место, учитывая его статус. В нынешнем отборе это будет единственный турнир, который пройдет по швейцарской системе, так как Гран-при ФИДЕ перешел на формат нокаута, по такой же схеме проводится и Кубок мира. Поэтому победить на острове Мэн будет довольно непросто, особенно если учитывать, какие гроссмейстеры в нем сыграют. Среди потенциальных участников значится и обладатель мировой короны Магнус Карлсен, и недавний участник чемпионского матча Фабиано Каруана, и один из самых рейтинговых шахматистов Динг Лирен. Не факт, что все они сыграют в «Grand Swiss», но окончательный состав турнира определится через две недели.

Если говорить об азербайджанских шахматистах, то право сыграть на острове Мэн получили Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Аркадий Найдич, Рауф Мамедов, Эльтадж Сафарли и Гадир Гусейнов. Особенно актуален предстоящий старт для Шахрияра и Теймура, которые неудачно сыграли на первом этапе Гран-при в Москве и понизили свои шансы на квалификацию в турнир претендентов через эту серию.

«Grand Swiss» обеспечен и мощным призовым фондом, который составляет 432.500 долларов, тогда как победитель получит 70.000 долларов. Но, конечно же, главной наградой будет путевка в турнир претендентов. На сегодняшний день известен лишь один участник кандидатского старта из восьми – это Каруана, получивший прямую путевку на правах участника матча за мировую корону.

Между тем, ряд шахматистов относятся к «Grand Swiss» с осторожностью, учитывая его регламент. Например, Сергей Карякин еще в ходе Мемориала Вугара Гашимова в Шамкире отметил, что на финише старта может случится так, что претенденты на победу встретятся с немотивированными соперниками и в данной ситуации вопрос «фэйр-плей» будет очень актуален.

Впрочем, пока на повестке дня – подписание контрактов, которые потенциальные участники турнира должны подписать с организаторами.