Азербайджанская Премьер-лига: «Зиря» примет «Нефтчи»

Сегодня состоится последний матч 2-го тура Азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Как передаёт Report, «Зиря» у себя дома примет «Нефтчи«. Матч под управлением рефери ФИФА Рагима Гасанова начнётся в 21:00.

Обе команды начали чемпионат без побед. «Зиря» на выезде проиграла «Сабаилу» — 0:1, а «Нефтчи» сыграл у себя дома вничью с «Сабах» — 1:1.

Азербайджанская Премьер-лига, 2-й тур

26 августа (понедельник)

19:00. «Зиря» — «Нефтчи»

Судьи: Рагим Гасанов, Намик Гусейнов, Ейюб Ибрагимов, Рауф Джаббаров

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

Стадион Спортивного комплекса «Зиря»

Отметим, что состоявшихся 3 матчах 2-го тура «Сабаил» на выезде разгромил «Сумгайыт«, а «Карабах» — «Габалу» со счётом 3:0. «Сабах» же на своём поле проиграл «Кешля» — 0:1.