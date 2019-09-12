Азербайджанская община Нагорного Карабаха распространила заявление

Азербайджанская община Нагорного Карабаха распространила заявление в связи с незаконным визитом группы французских парламентариев в оккупированный нагорно-карабахский регион Азербайджана.

В заявлении говорится, что группа французских парламентариев незаконно посетила оккупированный нагорно-карабахский регион Азербайджана, провела встречи с «представителями» преступного захватнического режима и приняла участие в ряде «мероприятий».

«Визит французских парламентариев — представителей страны, являющейся сопредседателем Минской группы ОБСЕ и признающей суверенитет нашего государства в рамках международно признанных границ Азербайджана в Нагорный Карабах, является провокационным и не соответствует позиции страны-посредника. Как азербайджанская община Нагорного Карабаха, заявляем о недопустимости такого визита и призываем французское правительство предпринять меры для предотвращения шагов, направленных против территориальной целостности Азербайджана. В случае, если оккупированные азербайджанские земли не будут освобождены и азербайджанцы не вернутся на свои земли, любые провокационные действия незаконного преступного режима и «попытки легитимизации» последствий оккупации не будут иметь никакого эффекта и не помешают нам вернуться на свои земли».(report)

| 2019-09-12T21:45:47+00:00 12 сентября 2019, 22:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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