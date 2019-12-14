Азербайджанская община Нагорного Карабаха направила письмо 751 депутату Европарламента

Как говорится в сообщении организации, в письме члены общины выразили уверенность, что депутаты Европарламента примут категоричные решения и займут справедливую позицию для восстановления и защиты прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев и возвращения их на родные земли.

«В то время как во всем мире защита прав беженцев и вынужденных переселенцев отошла на задний план, вы, депутаты Европарламента, начали выполнение этой высокой миссии. К сожалению, мы наблюдаем, что многие достижения в области прав человека в современном мире нарушаются насильственными действиями. В это тяжелое время мы надеемся увидеть, как вы демонстрируете непоколебимую волю в деле защиты прав человека в отношении страдающих от военной агрессии Армении азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев. Мы – насильно изгнанные из родного Нагорного Карабаха и прилегающих районов и подвергшиеся этнической чистке люди», — говорится в послании.

В нем также отмечается, что права человека универсальны и не могут быть выборочно реализованы: «У нас есть право вернуться на родину, вернуть наше имущество, которого нас лишили, с достоинством жить в нашей стране, не опасаясь быть убитыми или подвергнутыми этнической чистке».

Кроме того, в обращении к депутатам Европарламента подчеркивается намерение азербайджанской общины Нагорного Карабаха «жить мирно вместе с армянской общиной в пределах признанных на международном уровне границ Азербайджана». С этой точки зрения в организации уверены, что прямой диалог между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха поможет создать возможность для будущего мира и процветания.

«В то же время это внесет вклад в справедливое решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках международного права», — отмечается в письме.