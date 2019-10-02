Азербайджанская нефть понизилась в цене

Цена азербайджанской легкой нефти, которая добывается на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», на базисе CIF в итальянском порту Аугуста 1 октября составила 62,31 доллара за баррель, что является спадом на 1,05 доллара, в сравнении с показателем предыдущего дня, сообщил во вторник Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light во вторник снизилась на 1,13 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 61,46 доллара за баррель. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Стоимость URALS с отгрузкой из порта во вторник составила 56,73 доллара, что на 0,9 доллара ниже показателя зафиксированного в понедельник.

Цена барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, составила 59,46 доллара, что на 1,45 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на второе октября составляет 1,7 AZN/USD.