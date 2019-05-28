Азербайджанская национальная одежда была продемонстрирована в Тбилиси

В Тбилиси в Музее азербайджанской культуры им.Мирзы Фатали Ахундова продемонстрировали азербайджанскую национальную одежду.

Как сообщает грузинское бюро Report, на презентации была показана коллекция, представленная общественным объединением «Пропаганда культур и поддержка народного творчества».

В дефиле были представлены около 20 мужских, женских и детских национальных нарядов.

Председатель объединения Лалендар Новрузова отметила, что дефиле посвящено Дню республики Азербайджана. Она отметила, что целью мероприятия также является познакомить общественность Грузии со стилем и своеобразием национальной одежды Азербайджана.