Азербайджанская национальная одежда была продемонстрирована в Тбилиси

В Тбилиси в Музее азербайджанской культуры им.Мирзы Фатали Ахундова продемонстрировали азербайджанскую национальную одежду.

Как сообщает грузинское бюро Report, на презентации была показана коллекция, представленная общественным объединением «Пропаганда культур и поддержка народного творчества».

В дефиле были представлены около 20 мужских, женских и детских национальных нарядов.

Председатель объединения Лалендар Новрузова отметила, что дефиле посвящено Дню республики Азербайджана. Она отметила, что целью мероприятия также является познакомить общественность Грузии со стилем и своеобразием национальной одежды Азербайджана.

 

| 2019-05-28T18:57:50+00:00 28 мая 2019, 20:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss