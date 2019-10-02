Азербайджанская модель обратилась за помощью в редакцию «Зеркало»

Известная азербайджанская модель, победительница множества международных конкурсов Кристина Замир известна также своей активной гражданской позицией.

Она является защитником окружающей среды и неоднократно выступала в СМИ и социальных сетях о различных «экологических беспорядках» на территории Азербайджана, привлекая внимание общественности к этой проблеме.

На сей раз модель обратилась в редакцию # с возмущением по поводу того, что жильцы бакинского дома превратили свой двор в мусорную свалку:

«Не могу спокойно наблюдать эту ужасную картину! Мой гражданский долг и просто человеческое отношение к природе не позволяют мне молчать. Приехав в гости к подруге в жилой комплекс Mellisa Park, я была потрясена увиденным. Сидя у окна дома можно наблюдать невообразимую на первый взгляд картину: пакеты с мусором летят из окон различных квартир.

Увидев мое недоумение, подруга рассказала, как она вынесла мусор на улицу и поинтересовалась у соседей, где находится контейнер, соседи с ухмылкой посоветовали ей выбрасывать мусор прямо из окна!

Меня это поразило до глубины души. Люди загрязняют свою землю, воздух, природу! Во дворе стоит неприятный запах, и я не понимаю, как жители нижних этажей вообще дышат этим зловонным воздухом?

Сейчас весь мусор находится в котловане, и по слухам, его просто зальют бетоном перед постройкой нового жилого комплекса. Считаю это кощунством со стороны граждан.

Очень хотелось бы, чтобы соответствующие структуры приняли срочные меры. Потому что я не могу спокойно смотреть, как мои же соотечественники загрязняют наш общий дом, нашу планету!», — написала модель в своем письме, отправленном в редакцию #.

Кристина Замир также прислала фотографии с этой импровизированной «мусорной свалки», которые наглядно демонстрируют нарушения санитарных норм жильцами вышеуказанного комплекса и не укладываются ни в какие рамки поведения.