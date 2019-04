Азербайджанская модель: Дубай — это город, где я зарабатываю деньги и наслаждаюсь жизнью

Известная азербайджанская модель Кристина Замир заняла второе место на прошедшем в Дубае конкурсе Fitness Fashion Bikini Championship, пополнив, таким образом, копилку имеющихся у нее наград, среди которых: Miss Photo Model Azerbaijan 2014, Miss Charisma Queen of USSR Dubai 2016, Miss Fashion Queen Glamour Faces of the World 2018, Miss Humanity Universe 2017, World next top Model 2017 и др.

В интервью # модель раскрыла подробности своего участия в очередном поединке красоты и грации:

— Вы уже подтвердили титул красавицы на различных престижных конкурсах красоты. Как решились на участие в чемпионате фитнес моделей?

— Признаюсь, что сама уже сбилась со счета и не припомню количество всех международных конкурсов красоты, в которых принимала участие и откуда, всегда возвращалась с коронами и титулами. Очень горжусь собой, не буду скрывать этого факта.

Что касается Чемпионата фитнес моделей, то, все вышло совершенно случайно и спонтанно. Не планировала участвовать, ведь я никогда не относила себя к категории фитнес моделей.

— Остались в итоге довольны вторым местом?

— Да, очень довольна своим результатом. Считаю, что для первого раза второе место – это более чем успешный результат. Ведь я не проходила никаких специальных тренировок.

— Что нового вы открыли для себя, став участницей этого конкурса?

— После того, как я сломала руку в Италии, находясь в отпуске, мне пришлось перенести множество своих планов на неопределенный срок. Упала со сноуборда и в итоге просидела 2 месяца дома, под присмотром родителей. Естественно, что за это время набрала лишний вес.

Дождавшись полного восстановления руки, я буквально сбежала в любимый Дубай, где у меня множество контрактов. Я — фанат своей работы. Задалась целью быстро привести себя в форму, но не сидя на изнуряющих диетах, а при помощи системы правильного питания и возобновив занятия спортом. Результат не заставил себя ждать. Буквально за две недели сбросила 4 кг. Успех на конкурсе стал для меня дополнительным стимулом, так что останавливаться я не намерена. Буду продолжать работать над собой, чтобы привести свое тело в полное совершенство.

— Как местная публика чествовала победительниц?

— Очень тепло. Зрители с большим интересом наблюдали за конкурсом, болели за своих фавориток. Была торжественная церемония награждения. Я получила от организаторов сертификат и подарки.

— Намерены ли вы и дальше использовать полученный опыт и признание в качестве фитнес модели?

— Безусловно. Я еще раз убедилась в том, что в жизни не бывает случайностей. Если бы я не сломала руку, не набрала бы вес, то не перешла бы на правильное питание, и не смогла бы принять участие в чемпионате фитнес моделей и добиться еще одного успеха в своей карьере. Это жизненная цепочка, про которую говорят : «все что ни случается, все к лучшему».

— Расскажите о своей жизни в Дубае…

— Мало кто знает, что я живу на 3 страны, и это не считая путешествий, которые я просто обожаю. В Баку – дом и друзья, в Москве — семья и родные, а Дубай — это город, где я зарабатываю деньги и наслаждаюсь жизнью.

Я сотрудничаю со многими модельными агентствами, регулярно снимаюсь в различных музыкальных клипах, фильмах, fashion съемках и работаю на международных выставках. Могу работать по 20 часов в день, если есть работа, а потом несколько дней нежиться и загорать на пляже. Мне нравится моя жизнь, и особенно приятно, что я всего смогла добиться сама. Я не завишу финансово ни от родителей, ни от мужчин, как многие могут подумать.

— Как проводите свободное от работы время в одном из красивейших городов мира?

— Я обожаю кино, и в свободное время с удовольствием посещаю кинотеатры. Мне нравятся фильмы различных жанров, будь то комедия, хоррор, драма или триллер. Слежу за всеми новинками на экране и порой ощущаю себя пиар менеджером всех кинотеатров Дубая, потому что через мои сторис в Инстаграм люди выбирают, что им смотреть, а что нет. В клубы отдыхать не хожу, хотя многие почему – то думают, что я — ярая тусовщица. Но это совсем не так, и с друзьями предпочитаю собираться в уютном лаунже, поиграть в различные интеллектуальные игры, послушать хорошую музыку.