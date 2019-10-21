Азербайджанская компания «Texno-Atinak» реализует очередной проект по прокладке водопроводов за рубежом

Азербайджанская компания «Texno-Atinak» ведет переговоры с партнерами в Узбекистане по реализации новых проектов в этой стране по прокладке водопроводов и канализационных линий, сообщил Trend официальный представитель данной компании в Узбекистане Эльнур Ахмедов.

По словам Ахмедова, речь идет о реализации проектов в регионах Узбекистана.

«Мы уже подали документы для участия в тендере и ждем его результатов. В рамках переговоров с узбекской стороной уточняются вопросы предстоящего сотрудничества в рамках регионального проекта. Рассчитываем до конца года прийти к общим договоренностям в этом вопросе», — сказал Ахмедов.

Представитель компании отметил, что генеральным спонсором проектов, реализуемых компанией «Texno-Atinak», является Всемирный банк (ВБ), который полностью предоставляет денежные средства на их реализацию.

Ахмедов отметил, что компания также занимается арендой различного оборудования и технических средств, в том числе экскаваторов, погрузчиков, мобильных и башенных кранов, автовыгружателей и компрессоров для реализации инфраструктурных проектов.

Отметим, что компания «Texno-Atinak» была создана в 2011 году с целью реализации инфраструктурных проектов в регионе.