«Азербайджанская группа может побороться за подиум на чемпионате мира»

10 сентября в Софии стартует чемпионат мира по художественной гимнастике, где будут разыгрываться не только медали, но и первые лицензии на Олимпиаду в Токио. Сайт Международной Федерации гимнастики посвятил специальную статью предстоящему форуму, отметив и перспективы сборной Азербайджана.

«Более 350 граций из шестидесяти стран примут участие на мундиале в Болгарии. С него также начнется путь спортсменок на Олимпиаду в Токио – медалисты многоборья среди групповых команд получат заветные вакансии. В Софии будут соревноваться 36 групп, которые разыграют три комплекта наград: в абсолютном первенстве, а также в отдельных видах – в упражнении с пятью обручами, а также тремя мячами и двумя скакалками. Однако лишь медаль в многоборье обеспечит группам лицензию на Олимпиаду, тогда как остальные команды смогут продолжить борьбу за путевки в Токио в следующем году», — подчеркивает портал.

Говоря о раскладе сил среди групп, сайт FIG напомнил о результатах прошлогоднего мундиаля в Песаро, где Россия выиграла многоборье, Италия стала первой в упражнении с пятью обручами, Япония и вовсе впервые в своей истории трижды поднялась на пьедестал, а Болгария стала второй в абсолютном первенстве. Среди команд, которые также могут побороться за высокие места, Международная Федерация отметила Азербайджан и Украину. «Азербайджанская группа выиграла бронзу в упражнении с тремя мячами и двумя скакалками на чемпионате Европы в Гвадалахаре и также может побороться за подиум на мировом первенстве в Софии», — сообщает сайт.

Нынешний год выдается для групповичек сборной Азербайджана довольно урожайным. Команда в составе Сияны Василевой, Алии Пашаевой, Айшан Байрамовой, Дианы Доман и Сабины Гумметовой блеснула практически на всех стартах первого полугодия, завоевав награды на Гран-При в Тье, Кубках мира в Гвадалахаре, Баку и Портимао, а также чемпионате Европы в Испании. В прошлом году на мундиале в Песаро наш коллектив пробился в оба финала и постарается вновь порадовать публику запоминающимися композициями на главном старте сезона.

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