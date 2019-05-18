Азербайджанская гимнастка стала шестой

В Баку проходит чемпионата Европы по художественной гимнастике. В дневной части программы выступают индивидуалки, которые в рамках квалификации исполняют упражнения с булавами и лентой.

Азербайджанская грация Зохра Агамирова получила за булавы оценку 20.800, стала шестой в этом виде и квалифицировалась в финал. А ее подруга по сборной Вероника Гудис 18.800, обосновавшись на двадцатой позиции.

Далее наши гимнастки выступили с лентой: упражнение Агамировой оценили в 16.175 баллов и она стала двадцать четвертой, а Гудис (15.200) заняла тридцатую позицию.

Отметим, что по итогам первого дня соревнования у личниц Зохра пробилась в финал и в упражнении с обручем.

В вечерней части программы на ковер вышли юниорские групповые команды, которые исполняют композицию с пятью лентами. Наш коллектив в составе Миланы Акперовой, Ляман Алимурадовой, Медины Асадовой, Сельджан Гаджизаде и Фариды Сафиярзаде получил за упражнение 17.300. По сумме двух композиций хозяйки ковра стали шестыми в многоборье (38.950) и девятыми с пятью лентами.

Победу в абсолютном первенстве отпраздновала Россия (44.925), на втором месте расположилась Беларусь (42.050), а бронзу выиграла Италия (41.350).

Отметим, что в первый день ЕВРО наш коллектив пробился в финал с пятью обручами.

В командном первенстве, результаты которого складывались из выступлений индивиуалок и групповичек, сборная Азербайджана стала шестой (185.675). Победу отпраздновала Россия (216.225), серебро выиграла Беларусь (206.000), а третьей стала Болгария (202.075).