Азербайджанская футБОЛЬ

Сборная Азербайджана по футболу снова проиграла. Снова на своем поле, но на сей раз словакам и разгромно. Ничего удивительного в случившемся нет. Наоборот, было бы удивительно, если бы наша сборная не проиграла. Собственно, о том же сказал и главный тренер национальной дружины Никола Юрчевич. На пресс-конференции после проигранного матча со Словакией (1:5), он так и заявил: «Конечно, мне стыдно за это поражение. Я не хочу оправдываться. Просто хочу сказать, что словацкие футболисты играют в европейских клубах. Чтобы выиграть у таких соперников, должен быть особый день».

Хорошо, что Юрчевичу хотя бы стыдно. А в остальном, он повторил ровно то, что ранее озвучивали все тренеры сборной — лепим команду из того, что есть а то, что есть, мягко говоря, не дает надежды на что-то хорошее в плане результата и качества игры. И они правы. Прав и народ, возмущающийся происходящим. Собственно, он уже среагировал. Так, на сайте change.org уже появилась петиция, авторы которой требуют отставки генерального секретаря АФФА Эльхана Мамедова.

И, видимо понимая необходимость осуществления хоть каких-то действий, пусть и формального характера, состоялось срочное заседание Исполнительного комитета АФФА. На собрание был приглашен и главный тренер сборной Никола Юрчевич. Обсуждались два последних поражения национальной команды от Венгрии и Словакии. Хорватский специалист коротко отчитался о последних неудачах и пообещал в ближайшие дни представить более расширенную информацию.

Члены Исполкома подчеркнули, что «приглашенные в сборную футболисты должны осознавать ту ответственность, которая на них лежит, должны во время матчей отдавать все силы и ни в коем случае не должны играть ниже своих возможностей», сообщает сайт АФФА. Как видим, никаких конкретных решений на этом междусобойчике принято не было. А требование к футболистам «осознать ответственность» и вовсе вернуло в советские годы с их угрозами лишить партбилета всех, кто не так гордо и высоко» несет знамя спортсмена из СССР».

О том, что наряду с плакатными заявлениями канувшей в Лету эпохи, неплохо бы и самокритикой заняться, в АФФА как-то не задумались. А зря. Поводов набралось достаточно. Потому, что меняются главные тренеры сборной, а ее результаты оставляют желать лучшего. Так не пора ли понять, что вина за эти провалы лежит на господах, вроде того же Эльхана Мамедова?! Я просто напомню, что совсем уже скоро, в июле, исполнится 12 лет, как по распоряжению тогдашнего президента АФФА Рамиза Мирзоева должность генерального секретаря АФФА занял именно Эльхан Мамедов.

То есть, он «рулит» в АФФА даже больше, чем глава нашей Федерации Футбола Ровнаг Абдуллаев. За эти годы можно было бы продемонстрировать хоть какие-то успехи. Их нет. Да и не может быть. Потому, что Мамедов является случайным, несведущим в футболе человеком. В качестве доказательства, приведу пример той откровенной глупости, что нес господин Мамедов в своем интервью 1news.az в рамках проекта «10 знаковых лет».Тогда, генсек АФФА заявил, что реформы в испанском футболе начались в 1986 году, а результат увидел весь мир лишь в 2008-м. К сведению господина Мамедова, результаты в испанском футболе были намного раньше. Под руководством Хосе Вильялонги сборная Испании победила на чемпионате Европы еще в 1964 году, одолев в финале советскую сборную. А в 1984-м испанцы удостоились титула вице-чемпионов Европы, уступив в финале континентального первенства французам.

Кроме того, Испания регулярно дарила миру «звезд» первой величины. Предлагаю генсеку АФФА полистать архивы и ознакомиться с именами Ривильи, Луиса Суареса, Хесуса Мария Переды, Арконады, Камачо, Сантильяны, Бутрагеньо. Все они играли на высоком уровне еще до того, как в испанском футболе началась реформа. Но, кажется, все это выше понимания генсека АФФА. Он, судя по всему, крепко держится за свое кресло, не собираясь уходить даже после таких унизительных поражений сборной, как то, что нанесли ей словаки.

Аналогичной политики придерживаются и все те, кто принял участие в последнем заседании Исполнительного комитета АФФА. Ни один из собравшихся не подал в отставку. Не сделал этого, в частности, и бывший футболист «Нефтчи» Искендер Джавадов. В Азербайджане его часто называют легендарным футболистом. Ну вот какие у нас легенды, такой и футбол. Местечковый, мягко говоря.

Кроме того, хочу напомнить, что Искендер Джавадов с 2008 года на должности президента футбольных федераций регионов Азербайджана. То есть, он напрямую отвечает за то, чтобы в регионах республики выросли футболисты хорошего уровня, из которых можно было бы сформировать юношескую, молодежную, а потом и главную сборную страны. Но, где все эти таланты? Нет их. Иначе, не затаскивали бы в главную сборную страны легионеров, воспитанников футбольных школ из самых разных стран.

Это все — очевидные вещи, прописная истина. Но только она не стала поводом для написания Джавадовым или Мамедовым заявления об отставке. Они предпочитают искать причины провала в отечественном футболе где угодно, только не в самих себе. Они не хотят покидать столь прибыльные должности. А коли так, то наш футбол ждут новые поражения.