Азербайджанская делегация приняла участие в заседании ОЧЭС

Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Махмудом Мамедгулиевым приняла сегодня участие в проходящем в Афинах 41-м заседании Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД.

В ходе заседания обсудили вопросы территориального сотрудничества в рамках организации, деятельность рабочих групп, методы повышения эффективности, организационные вопросы, сотрудничество ОЧЭС с другими государствами и организациями и др.

Руководитель азербайджанской делегации заявил в своем выступлении, что наша страна заинтересована в эффективной и направленном на проекты деятельности в организации, отметил важность деятельности, нацеленной на конкретные результаты.

Замминистра довел до сведения, что нерешенные конфликты являются большим препятствием развитию сотрудничества в регионе, отрицательно влияют на сотрудничество в рамках ОЧЭС, оккупировавшая азербайджанские земли Армения изолировала себя от региональных проектов.

Отметим, что в 2018 году Азербайджан председательствовал в организации.