Азербайджанская армия проведет оперативные учения

Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, 12 ноября начнутся оперативные учения в масштабах азербайджанской армии.

Как говорится в сообщении Министерства обороны АР, основной целью учений, которые пройдут в три этапа, является совершенствование подготовки штабов и органов управления войск, а также взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ВВС, ВМС, Ракетными и артиллерийскими войсками, силами специального назначения в ходе наступательных операций с пресечением провокаций условного противника.

Учения пройдут с применением имеющихся в распоряжении армии новых видов вооружения и военной техники в горных, горно-лесистых, сложных радиоэлектронных и реальных климатических условиях в целях усовершенствования взаимодействия войск и повышения управленческих способностей командиров с учетом боевых возможностей условного противника.

В ходе оперативных учений будут отработаны вопросы устойчивого, непрерывного, оперативного и скрытого управления войсками, совершенствования деятельности полевых пунктов управления штабов, быстрой отправки распоряжений и приказов на тактическом и оперативном уровнях посредством видеоконференций и фибероптической линии связи.