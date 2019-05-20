Азербайджанская актриса отметила юбилей в образе «Миллионерши»

Одна из самых ярких и талантливых актрис Азербайджана – народная артистка Наталья Шаровская отметила свой юбилей, как и полагается мастерам такого ранга, на сцене, с новым спектаклем и в компании самых преданных поклонников.

Спектакль был выбран соответствующий: яркий, веселый, ироничный – «Миллионерша» по мотивам пьесы Бернарда Шоу. Режиссером – постановщиком спектакля стал народный артист Азербайджана, супруг актрисы – Александр Шаровский.

Как сообщает «Зеркало», действие спектакля разворачивается в английском обществе первой половины ХХ века. Главная героиня – красивая и богатая наследница Эпифания Онизанти ди Парерга, в роли которой Наталья Шаровская просто блистала, была как всегда, неповторима.

Эпифания относится к людям по принципу «без денег никто и ничего из себя не представляет», а все разговоры сводит к заявлениям о том, что лишь «деньги — это сила и свобода», а самое большое счастье – «делать из денег деньги».

Преуспевающий молодой адвокат Джулиус Сагамор (Олег Амирбеков) готов цинично зарабатывать на прихотях своей клиентки. При написании завещания он с улыбкой предлагает миллионерше яд. Любовник (Салман Байрамов) также пытается «паразитировать» на состоянии богатой леди, а муж – бывший чемпион по боксу и теннису (Юрий Омельченко), не выдерживает характерf своей благоверной и находит утешение в «шалаше» нежной и романтичной возлюбленной по прозвищу Полли Драные Чулки (Марина Литвиненко).

Интрига завязывается на том, что миллионерша влюбляется в доктора из Индии, чьи карманы пусты, а сердце открыто для помощи и сострадания (Фуад Османов), которому мама оставила в «наследство» завещание: жениться только на той, которая сможет полгода прожить на собственноручно заработанные деньги.

В спектакле также были задействованы Заур Терегулов, Фатима Алиева, Надир Абдурагимбеков и др. Художник-оформитель постановки — заслуженный работник культуры Александр Федоров, видео инсталляции выполнил Джавид Имамвердиев. Хореографы постановки — заслуженный артист Азербайджана Фуад Османов и Рауль Турккан, постановщик боевых сцен – Александр Мордвинкин, художник по костюмам — заслуженный работник культуры Азербайджана Ольга Аббасова.

Зрители стоя аплодировали артистам на поклоне, а растроганная Наталья Шаровская не сдерживала своих эмоций:

«Спасибо каждому актеру, спасибо нашему дорогому режиссеру, спасибо всем, кто работает в театре и отдельное спасибо вам, дорогие зрители. Театр – это вы!», — заявила юбилярша.

Поздравить актрису вышел ее сын, который приехал специально по случаю премьеры из Лондона.

Героине вечера преподнесли огромное количество букетов и подарков. Зрители долго не отпускали актрису со сцены, доказав, что никакие миллионы не заменят истинную и народную любовь .