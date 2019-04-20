Азербайджанская актриса исполнит роль, в которой блистала Софи Лорен

В Азербайджанском Государственном Академическом Русском драмтеатре готовятся к очередной премьере. Над новым спектаклем по пьесе Бернарда Шоу «Миллионерша» работает главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский.

Как сообщили # в театре, публика сможет оценить постановку уже 19 мая. В театре также отметили, что премьера спектакля приурочена к юбилею народной артистки Натальи Шаровской.

Одна из самых ярких, талантливых и харизматичных актрис Азербайджана Наталья Шаровская предстанет перед зрителями в заглавной роли, сыграв миллионершу Эпифанию.

В свое время этот образ на экране воплотила Софи Лорен, снявшись в одноименном фильме британского режиссера Энтони Асквита.

Эпифания — избалованная наследница миллионного состояния, по воле отца может выйти замуж только за того, кто превратит 500 фунтов в 15000 фунтов стерлингов за короткое время. Ее миллионы прельщают многих мужчин, но происходит случайная встреча с бедным индийским доктором, после которой миллионерша не может больше думать ни о ком другом.

Только есть два «но»: первое — доктор не обращает на нее внимания, второе — по воле матери, он может жениться лишь на той, кто сможет за три месяца потратить лишь 35 шиллингов.

Создатели постановки отмечают, что история финансовых и любовных приключений этой неуемной во всех смыслах дамы, не оставит равнодушным никого.

Компанию Шаровской на сцене составят заслуженные артисты Азербайджана Салман Байрамов и Фуад Османов, а также Олег Амирбеков, Медина Муллаева, Заур Терегулов, Надир Абдурагимбеков и Фатима Алиева.

Также в постановке задействованы Александр Федоров (художник – оформитель), Джавид Имамвердиев, который подготовит для спектакля ряд видеоинсталяций, а также хореографы Фуад Османов и Рауля Турккан и художник — костюмер Ольга Аббасова.

Наталья Шаровская – выпускница Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. Свою актерскую деятельность начинала в бакинском ТЮЗе. С 1992 года работает в Русском драмтеатре.

Актрисе подвластны самые разные роли, а ее манера и стиль игры, талант перевоплощения никого не оставляют равнодушными. На сцене Русского драмтеатра она воплотила множество образов, среди которых – Жозефина в «Наполеоне 1» Ф.Брукнера, Аркадина в «Чайке» А.П.Чехова, Гонерилья в «Короле Лире» Шекспира, Марьям в «Фархад и Ширин» С.Вургуна, Федра в «Федре» Ж.Расина и мн. др.