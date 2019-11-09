Азербайджано-турецкий диалог на высоком уровне

7 ноября в Баку завершилось 12-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня.

В ходе заседания обсуждалось текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной и других сферах, были определены основные направления деятельности для решения предстоящих задач, согласован план действий на 2020 год.

По итогам заседания был подписан протокол между Министерством обороны Азербайджана и Генштабом Турции.

Комментируя # военно-техническое сотрудничество Азербайджана и Турции, политолог Ильгар Велизаде сказал, что эти отношения носят планомерный характер

«Азербайджан закупает у Турции разные виды вооружения, а также мы видим, как наши курсанты проходят обучение в турецких военных училищах. Если с другими странами у нас были подписаны контракты по приобретению оружия, но отношения прекращались по истечению контрактов, с Турцией у нас несколько иной характер связей», — сказал он.

По его словам, страны осуществляют совместный выпуск военной техники, турецкие инструкторы плотно сотрудничают с азербайджанскими специалистами в различных областях.

«Существуют учебные программы: азербайджанские специалисты получают образование в Турции, и турецкие инструкторы проходят тренинги для армии Азербайджана. В последнее время уже турецкие военные обучаются в Азербайджане, так как у нас накоплен опыт ведения боевых действий», — отметил он.

С другой стороны, есть рамочное соглашение, подписанное в 2010 году, которое создает основу для сотрудничества, добавил аналитик.

«Согласно этому документу, сотрудничество между Азербайджаном и Турцией носит стратегический характер и есть серьезные пункты по взаимной помощи в случае военных действий или угрозы безопасности одной из стран. За это время были проведены совместные военные учения в Нахчыване, где участвовали и турецкие военные пограничные части. Это очень важное событие для Азербайджана и имеет региональное значение», — подчеркнул Велизаде.

Политолог также сказал, что азербайджано-турецкое военное сотрудничество служит интеграции двух армий.

«К азербайджано-турецкому двухстороннему формату присматриваются и страны тюркского содружества, которые изъявили желание участвовать в этом формате в широком составе. Сейчас этот вопрос предметно изучается», — резюмировал он.