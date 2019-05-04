Азербайджано-российская «ЖАРА» в Дубае

В Дубае с большим успехом отгремел Международный музыкальный фестиваль «Жара».

Организаторами фестиваля выступили развлекательный телеканал ЖАРА ТВ и интернациональный event-холдинг BERIN IGLESIAS ART.

Международный музыкальный фестиваль ЖАРА проходит с 2016 года, однако, впервые мероприятие состоялось за пределами стран СНГ.



Как сообщили «Зеркало» организаторы «Жары», фестиваль состоялся на территории одного из лучших отелей Дубая — Rixos Premium Dubai, где выступили такие звезды, как Григорий Лепс, EMIN, Леонид Агутин, Валерия, Егор Крид, Жасмин, Александр Панайотов, Иванушки International, Artik & Asti, Время и Стекло, MARUV, Ольга Бузова, Альбина Джанабаева, Александр Панайотов, Слава, Rodriguezzz, Рита Дакота и многие другие.

Фестиваль также посетили многие звездные гости, среди которых были Араз Агаларов, Татьяна Навка с семьей, Борис Ротенберг с семьей, Ксения Бородина, Артем Сорокин и др.

На берегу Персидского залива, на пляже Jumeirah Beach Residence была установлена масштабная сцена и три тонны сценического оборудования.

Более 3 000 зрителей стали свидетелями грандиозного концерта на открытом воздухе, который длился более 5 часов: такого Арабские Эмираты еще не видели!

ЖАРА в Дубае объединила любителей российской музыки — весь пляж, который был трансформирован в зрительный зал танцевал и подпевал любимым артистам.

«Наш фестиваль ЖАРА очень перспективный проект и один из самых востребованных фестивалей, поэтому я очень рад, что первым местом для его гастролей мы выбрали именно Дубай, город, отвечающий всем передовым тенденциям.

3 мая получилось очень яркое и музыкальное шоу, на котором выступили самые популярные артисты. Это здорово, что мы собрали столько зрителей в один вечер, поэтому в следующем году будем думать сразу о проведении не одного, а сразу нескольких фестивальных дней» — заявил народный артист Азербайджана, соорганизатор фестиваля ЖАРА музыкант и бизнесмен EMIN.

«Для нас это большое событие, потому что ЖАРА – это грандиозное мероприятие, которое мы впервые реализовали в Дубае. Ни одно из концертных мероприятий, проходящих в Дубае ранее, не может сравниться ни по количеству топовых звезд, ни по общему накалу. Фестиваль оказался настолько успешным, что уже ряд топовых площадок в Дубае выразили желание сотрудничать с нами. Мы планируем, что ЖАРА, с таким успехом стартовавшая в Дубае, станет ежегодным традиционным фестивалем, который будет собирать самых талантливых, актуальных и интересных артистов российской поп-сцены, а также их многочисленных поклонников», — комментирует Максим Берин, президент международного event-холдинга BERIN IGLESIAS ART.

Rixos Premium Dubai и фестиваль ЖАРА подарили всем гостям незабываемый отдых и яркие эмоции! А ведущие вечера Альбина Джанабаева и Тимур Родригез, а также Юлия Барановская и Константин Тарасюк поддержали атмосферу праздника и музыкального единения.

Напомним, что уже в июле 2019 года ЖАРА пройдет в четвертый раз в Баку, с 25 по 28 июля на берегу Каспийского моря!