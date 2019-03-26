Азербайджанка получила премию Ага Хана в области музыки

Председатель Союза композиторов Азербайджана, Артист мира ЮНЕСКО, профессор Франгиз Ализаде стала обладательницей новой Премии Ага Хана в области музыки.

Как сообщили # в международном пиар агенстве World Media Wire, лауреаты разделят между собой призовой фонд в размере 500 000 долларов США и будут сотрудничать с Премией для развития своей карьеры и расширения ареала творчества.

Первые лауреаты новой премии получили признание за выдающийся вклад в сохранение и возрождение исламского музыкального наследия.

Франгиз Ализаде получила премию в номинации «Композиторское творчество», как автор симфонических концертных произведений, черпающая вдохновение из многолетних традиций азербайджанского музыкального и литературного творчества.

В состав генерального жюри Премии Ага Хана в области музыки вошли этномузыковед, почетный старший научный сотрудник Национального центра научных исследований Франции Жан Дюрин, основатель и первый скрипач Кронос-квартета Дэвид Харрингтон, куратор Национальной академии искусств (г. Лахор) Салима Хашми, композитор, музыковед, бывший директор Института арабской музыки в Алеппо Нури Искандар и хореограф Акрам Хан.

Торжественная церемония вручения премии состоится 31 марта в Лиссабоне (Португалия).

Девять лауреатов и четырнадцать финалистов Премии представляют 13 стран из Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Северной Америки.

В сообщении организаторов Премии подчеркивается, что для обеспечения беспристрастности в выборе лауреатов и финалистов, к конкурсу не допускались лица и организации, связанные с Его Высочеством Ага Ханом, агентствами в составе Организации Ага Хана по развитию, членами Руководящего комитета Премии, членами Секретариата Премии, членами генерального жюри Премии.

Награда была учреждена Его Высочеством Ага Ханом для того, чтобы выделить и признать выдающиеся творческие и инновационные достижения лучших исполнителей, композиторов, меценатов, ученых и преподавателей, реставраторов и хранителей музыкальной истории из стран, где есть значительная численность мусульманского населения.

Цель инициативы Ага Хана в области музыкального творчества – оказание поддержки талантливым музыкантам и исследователям музыки в деле сохранения, передачи и дальнейшего развития традиций музыкального творчества.

Изначально Инициатива Ага Хана в области музыкального творчества осуществляла деятельность в пределах Центральной Азии, но впоследствии расширила географию своих программ и теперь сотрудничает с музыкальным сообществом и слушателями из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии.

Инициатива Ага Хана в области музыкального творчества содействует возрождению культурного наследия и его использованию как в качестве источника дохода для музыкантов, так и в качестве инструмента развития плюрализма в тех странах, где плюрализм находится под угрозой по причинам социальных, политических и экономических ограничений.

В рамках инициативы был опубликован учебник по музыкальному творчеству Центральной Азии – «The Music of Central Asia» в сотрудничестве со студией народной музыки Смитсоновского института, была издана десятидисковая антология «Music of Central Asia» и организована программа концертных выступлений и просветительской работы, направленная на развитие диалога и совместного творчества в формате «Восток-Восток» и «Восток-Запад».

Кроме того, в рамках Инициативы оказывается поддержка сети музыкальных школ и центров, которые разрабатывают инновационные учебные программы и материалы в области музыки и музыкального образования.