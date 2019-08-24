Азербайджанец «потрещал» с Нагиевым, но в «Голос 60+» не попал

Известный азербайджанский певец Гасым Халилов, приглашенный российским Первым каналом в проект «Голос 60+», к сожалению, не станет его участником в нынешнем сезоне.

Как сообщает #, причина оказались весьма обидная: до нашего конкурсанта просто-напросто не дошла очередь! Согласно правилам проекта, в первую очередь в шоу попадают участники, не успевшие дойти до этапа «Слепые прослушивания» в предыдущий сезон. Более детально своим фолловерам обьяснил в соцсети Фейсбук сам Гасым Халилов:

«В первом сезоне «Голос 60+» на два слепых прослушивания попали не все отобранные участники проекта, т.к. наставники набрали в свои команды нужное количество выступающих (по 4- человека). Поэтому в новом втором сезоне, первыми на слепых прослушиваниях участвовали те, кто не успел выступить в прошлом сезоне. Их было 14 человек. К этому остатку были прибавлены участники проекта второго сезона, и опять в связи с тем, что количество выступающих было сформировано в каждой команде по 4 человека (всего 16 человек), некоторые из участников, в том числе и я, автоматически были перенесены на 3-й сезон «Голос60+». Как объявил нам Юрий Аксюта, мы все в проекте, кастинга уже не будет для нас, так как мы уже участники, и будем участвовать уже в первый день «Слепых прослушиваний» следующего сезона!».

Таким образом, поклонникам нашего певца придется запастись терпением и дождаться начала следующего сезона популярного вокального проекта.

«Благодарю всех за поддержку и ваши молитвы! Я возвращаюсь в Баку с массой впечатлений и позитивными эмоциями. Узнал о многих тонкостях и нюансах, которые имели место в проекте «Голос 60+», и совершенно по-новому стал оценивать свое участие в этом «шоу», — написал Халилов. Он также сообщил, что по итогам кастинга все участники проекта подписали два больших контракта с Первым каналам и с нидерландской компанией Talpa Distribution, которым принадлежат авторские права.

«Там было очень много пунктов соблюдения правил и конфиденциальности участников проекта. Потому я не могу раскрыть все, но могу сказать, что очень успешно прошла генеральная репетиция, съемка профайла участника проекта «Голос 60 +», и, конечно же, я и моя группа поддержки «потрещали» с Дмитрием Нагиевым в день съемок «Слепых прослушиваний», — разбавил он свой статус в соцсети.

Напомним, что Гасым Халилов стал первым азербайджанцем, который успешно прошел кастинг и был приглашен в проект «Голос 60+».