Азербайджанец показал «Архитектурные шедевры Франции»

В UFAZ состоялось открытие очередной персональной выставки известного азербайджанского фотографа и путешественника Айдына Садыхова.

На сей раз, автор представил экспозицию под названием «Архитектурные шедевры Франции», так как выставка проходит в рамках фестиваля «Неделя Франкофонии» в Баку.

На открытии выступил ректор UFAZ Вазех Аскеров, среди гостей присутствовали посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс, известный писатель Александр Хакимов и др.

Открывая выставку, Айдын Садыхов рассказал об истории архитектуры Франции, отметив, что список архитектурных шедевров пятой республики невероятно велик, и перечислять его можно бесконечно.

Среди работ, вошедших в экспозицию – «Папский Дворец» в Авиньоне, город-крепость Каркассон, замок Шантийи, старая гавань города Ля-Рошель, античный Амфитеатр города Ним, Собор Парижской Богоматери, Лувр, «Форт Бойярд», а также множество красивейших исторических арок, фонтанов и памятников.

«Каждый город во Франции по-своему красив и уникален. Париж – столица Франции с X века, ее сердце и центр французского шарма и романтики. Исторические памятники и достопримечательности встречаются тут на каждом шагу. Прованс – одна из красивейших провинций Франции, в которой сочетаются красивые бухты, альпийские склоны, виноградные долины, оливковые рощи и очаровательные деревушки. Именно в Провансе цветут знаменитые лавандовые поля, и располагается легендарный «Папский Дворец» в городе Авиньон. Лазурный Берег – юго-восточное средиземноморское побережье Франции, включающее в себя самые знаменитые города-курорты Европы: Ницца, Сен-Тропе, Канны», — говорит фотограф в интервью «Зеркало».

Фотограф представил около 20 работ, сделанных в различных городах Франции. Это — Париж, Ницца, Каркассон, Авиньон, Монпелье, Ля-Рошель и др.

«Стоит только приехать в эту страну, как сразу осознаешь, что попал в удивительный мир архитектурных шедевров. Франция подарила миру множество памятников архитектурного значения, которыми не перестают восторгаться люди всего мира независимо от национальности и места жительства», — говорит фотограф, подчеркивая, что во Франции прекрасно сочетаются и гармонируют друг с другом разные архитектурные стили различных периодов истории.

Франция является родиной готического стиля архитектуры. Его основой считается церковное зодчество. Говоря об этом, азербайджанский фотограф отмечает, что самым ярким примером этого стиля является расположенный на острове Сите в Париже Собор Парижской Богоматери.

«Он буквально весь пропитан бесчисленным множеством мистических историй и легенд, начиная с верхней площадки собора, где стоят химеры и горгульи и заканчивая таинственным порталом под названием «Страшный суд», — говорит Садыхов.

Тему мистики и архитектурных загадок мира можно считать ключевой в творчестве фотографа.

Упустить этот момент в своем очередном проекте, автор, конечно же, не мог:

«Одно из преданий гласит, что если сфотографироваться рядом с химерой, то на фотографии человек кажется каменным изваянием. Сам Виктор Гюго назвал Собор Парижской Богоматери «Кратким справочником оккультизма». А в XVII веке исследователи пытались расшифровать секрет философского камня, который, согласно преданию, закодировали средневековые алхимики в его архитектуре. «С представленным на данной выставке порталом «Страшный суд» и воротами к нему связана одна из самых таинственных и до сих пор неразгаданных легенд Собора, которая гласит о причастности дьявола к строительству храма», — комментирует Айдын Садыхов одну из своих работ.

По словам фотографа, мистические истории и легенды живут во Франции, конечно, не только в Соборе Парижской Богоматери, но и в прекраснейших королевских дворцах и даже в стенах старого порта.

К примеру, знаменитый и чарующий своей архитектурой королевский замок Шантийи.

«Замок представляет собой прекрасное сооружение, изящное и романтичное, которое полностью окружено водой. Вход в Шантийи лежит через мост, который проходит над огромным крепостным рвом, пройдя который попадешь в мир невероятных и реалистично исполненных скульптур. Одним из самых известных владельцев Шантийи был коннетабль Анн де Монморнаси. Он был самым настоящим рыцарем в прямом смысле этого слова, большую часть жизни рубившимся в бесчисленных сражениях. Книжный кабинет замка считается лучшей библиотекой Франции после Национальной. Здесь собрано более 700 манускриптов и 30000 печатных книг, часть из которых относятся к первопечатным. В стенах замка по легендам живет приведение легендарного метрдотеля, которого звали Франсуа Ватель. Именно ему и приписывают создание знаменитого «крема Шантийи», который нам всем так хорошо знаком…», — рассказал А.Садыхов.