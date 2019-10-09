Азербайджанец напишет книгу о тайнах и легендах мира

Готические шпили Праги, древний Карлов мост через Влтаву, сотни замков и костелы в уютных старинных городках, невероятной красоты природные пейзажи и целебные минеральные источники, ну и, конечно же, множество интереснейших мифов и таинственных городских легенд – именно такой постарался показать Чехию известный азербайджанский фотограф и путешественник Айдын Садыхов.

Выставка открылась в здании Азербайджанского Государственного Университета Культуры и Искусств, а ее инициатором выступило Посольство Чешской Республики в нашей стране.

В экспозицию «Чешская республика глазами азербайджанского фотографа» вошли уникальные кадры, собранные фотографом во время его путешествия по стране — архитектурной сокровищнице Европы.

Учитывая профессиональный интерес и глубокое изучение легенд и мифов Чешской республики, фотограф перенес гостей выставки в таинственный и загадочный мир пражских легенд, организовав в ходе выставки семинар и презентацию по данной тематике.

В интервью # Айдын Садыхов рассказал, что выставка является частью проекта «Паралельные миры», куратором которого является он сам.

«Целью данного проекта является знакомство с историей и культурой различных стран, где особое место займут легенды и мифы. Данный проект состоит из серии мероприятий в этом и следующем году, которые пройдут в здании Азербайджанского Государственного Университета Культуры и Искусств. Каждое мероприятие данного проекта будет посвящено определенной стране и будет состоять из фотовыставки и небольшого семинара на тему историко-культурных особенностей представленных стран», — рассказывает фотограф.

На семинаре также выступили декан художественного факультета АГУКИ Севиль Керимова и заместитель посла посольства Чешской Республики в Азербайджане Даниель Путик. Последний рассказал об отражении древних чешских мифов в архитектуре и искусстве Праги, коснулся работы известного чешского писателя Алоиса Ирасека «Древние Чешские Легенды», персонажи которого представлены в современной Праге в виде различных памятников, статуй, фресок и сграффито на фасадах домов.

Айдын Садыхов подробно изложил наиболее известные легенды о Карловом мосту, Дьявольских камнях Вышеграда, создании мифического существа Голема, тайных лабораториях алхимиков и даже секреты знаков на домах старой Праги.

Рассказывая о планах, Садыхов поделился с корреспондентом #, что готовит свою первую книгу, посвященную краткому изложению различных легенд стран мира, сопровождаемую иллюстрациями из его собственных фотографий.

«В случае успеха и интереса со стороны читателей, я намерен продолжать эту традицию, и буду рассказывать о всевозможных таинственных и захватывающих легендах, произошедших в различных уголках земли», — заявил он.

Фотограф признался, что еще со школьных лет он активно интересовался и перечитывал всевозможные мифы и легенды различных стран мира.

С годами это увлечение переросло в идею создавать проекты, где фотограф мог бы соединить свои знания о мифах и легендах с профессиональными навыками фотографии.

«Поэтому во всех моих фото проектах бывают отражены различные захватывающие легенды и мифы», — говорит он.

Разумеется, в книге найдут отражения и мифические заметки об Азербайджане:

«Наша страна богата множеством древних и исторических достопримечательностей, а, как известно из истории, чем древнее каждая достопримечательность, тем больше легенд живет в ней. Существует огромное количество интереснейших легенд, связанных с Девичьей Башней, Ичери шехер, Храмом огнепоклонников и множеством крепостей, о которых я непременно расскажу в своей книге», — подытожил беседу А.Садыхов.