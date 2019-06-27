Азербайджанец на шоу «Голос. 60+»: В наставники я выберу женщину…

Азербайджанский певец и композитор Гасым Халилов примет участие в российском вокальном шоу «Голос. 60+».

Это будет первое участие нашего соотечественника в популярном проекте данной возрастной категории. «Голос. 60+» — это российская адаптация нидерландского формата The Voice Senior, версия проекта «Голос» для более возрастных конкурсантов. Премьера «возрастного»сезона в эфире Первого канала состоялась в сентябре 2018 года.

О том, какие чувства испытал Г.Халилов , когда ему позвонили с Первого канала, и почему он назвал возвращение в «Останкино» легендарным, певец рассказывает в интервью #:

— Как вы восприниняли известие о приглашении на кастинг «Голос. 60+»?

— Приглашение мне было отправлено давно на электронную почту, но так как я постоянно в творчестве, то долгое время не проверял ее. И вот звонок с Первого канала: «Вы свою почту вообще проверяете? Вас ждут в Останкино»! Мы тут же договорились о дате, и вот, 28 июня состоится кастинг с моим участием. Испытываю великолепные чувства, я бы даже сказал ностальгию, ведь столько всего в моей жизни были связано с Останкино… В 80-х годах я принимал участие в различных программах и конкурсах, а какой там потрясающий ресторан! Вообще, это целый город: сидишь на 7 этаже, а мимо проезжает огромный «Камаз» с аппаратурой…

— Кто поедет поддержать вас?

— Пока никто. Если все пройдет хорошо, то в июле я снова отправлюсь в Москву на отбор репертуара. И только потом начнуться сьемки первого этапа проекта, «Слепые прослушивания». Вот тогда уже и подумаем, кто составит мою группу поддержки.

— Забегая вперед, в команде какого наставника вы хотели бы оказаться?

— Я пока не в курсе, кто будет в команде наставников, они там всегда меняются. Но, скорее всего, я выберу женщину. Я состоявшийся певец, у меня хорошая школа, я сам преподаю, готовлю студентов к конкурсам, к оперному театру и т.д.

Я владею техникой виртуозного пения «Бельканто». Это итальянская школа, которая позволяет в совершенстве владеть своим голосовым аппаратом. Очень многие люди до конца не осознают, что голосовой аппарат — это самый сложный инструмент в мире, считая, что достаточно просто обладать хорошими вокальными данными для того, чтобы петь.

-У вас потрясающий тембр, и как артист вы способны удивить даже самую искушенную публику. В чем ваш секрет?

— Как раз недавно один коллега задал мне похожий вопрос. Он спросил, как мне до такого возраста удалось сохранить тембр. Я ему ответил, что я его не сохранил, я его приобрел путем ежедневной работы над собой.

Я никогда не останавливаюсь в своем творчестве.

— Вам одинакого легко дается и джаз, и классика, и другие жанры. Это тоже результат кропотливой работы?

— Я родился под счастливой звездой, потому что у меня был такой великолепный педагог, как Шовкет Мамедова. У нее же учился и наш великий Муслим Магомаев. Я расскажу лишь один эпизод, чтобы было понятно, насколько великолепной была школа, которую она мне дала. На втором курсе я пришел в аудиторию, и опустив голову, уставился в пол. Шовкет ханум спрашивает, что со мной случилось, на что я ответил, что даже не знаю, как ей об этом сказать, что мне стыдно! Она настояла и я рассказал ей о том, что накануне вечером, слушая Паваротти, я обнаружил у него много ошибок… «Все правильно ты заметил, почему удивляешься?», — ответила мне Шовкет Мамедова. «Именно в этих местах он и сделал ошибки». То есть, представьте себе, насколько она меня вымуштровала, что на 2 курсе я уже мог анализировать вокал такого гения, как Паваротти…

— Вы сказали, что в прошлом принимали участие в различных проектах Первого канале. Что значит для вас это возвращение спустя много лет?

— Считаю, что это возвращение — промысел божий. Несмотря на свой, мягко говоря, уже не молодой возраст, я ощущаю себя по-прежнему бодрым и полным сил. Это легендарное возвращение для меня. Я участвовал во многих конкурсах, выступал на 7 Всесоюзном конкурсе артистов эстрады с Розой Рымбаевой. Помню, конкурс еще не завершился, а ко мне подходит редактор Первого канала и приглашает принять участие в конкурсе «Песня по жизни». Правда, сразу же предупредил, что все места уже распределены. «Но вы вы так великолепно смотритесь по «ящику» (телевизору — авт.), что мы были бы рады вашему участию», — сказал он мне. Я, конечно же согласился и исполнил две песни, одна из них была композиция Октая Кязимова.

В свое время известный композитор Юрий Саульский, с которым я был знаком, сказал нашим общим друзьям, что навряд ли он найдет в Москве второго такого певца, как я, который поет все — начиная от «плаката» до джаза.

— Вы уже знаете, что исполните на кастинге «Голос. 60+»?

— Я думаю, что исполню песни на английском языке. Всю жизнь работал не просто над своим голосом, а над его тембром, а в английских песнях он звучит необыкновенно красиво.