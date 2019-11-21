Азербайджанец из Лондона: Баку – очень подходящий город для современного искусства

Одним из участников VI Международной биеннале современного искусства «Алюминий» в Баку стал британский художник, теоретик современного искусства и философ азербайджанского происхождения Зейгам Азизов.

В интервью # он делится своим мнением о том, чего не достает Баку до звания столицы современного искусства, и о том, почему азербайджанский чай – лучший в мире:

— С какими чувствами приезжаете на Родину?

— С самыми лучшими теплыми. Я родился в городе Сальян, затем переехал в Россию. Однако образование продолжил уже в Европе – учился во Франции, Англии и Австрии. С 1992 года живу в Лондоне. Так получилось, что около 30 лет я не был в Азербайджане. И после этого долгого перерыва я приехал в Баку в этом году на Фестиваль поэзии, искусства и духовности — Насими. Так что, за последние годы это уже мой второй приезд на Родину.

Баку очень изменился, и эти изменения просто шокируют! Город просто не узнать… Страна стала еще круче и усилила свое влияние на международном уровне.

Хочется лучше изучить внутреннюю культурную жизнь столицы.

— Какие выводы уже удалось сделать?

— Баку – очень подходящий город для современного искусства. Я заметил большую работу, которая проводится в сфере культурной политики и развития. Однако, на мой взгляд, городу все же не достает ритма и динамики крупных столиц современного искусства. Что для этого нужно? Еще больше галерей, выставочных пространств. Нужно дать художникам еще больше возможностей. В Академии художеств необходимо открыть факультеты для изучения современного искусства. В Азербайджане очень много талантливых художников. Нужна дополнительная концепция и инфраструктура.

— Кого вы можете выделить из современных азербайджанских художников?

— Мне нравятся работы Ульвии и Кенана Алиевых, Теймура Даими, Фархада Фарзалиева, Рашада Алакбарова и др.

— По чему больше всего скучаете, живя в Англии?

— По азербайджанскому чаю! Это мой любимый напиток вообще. А наш чай – лучший в мире. Говорю без преувеличения. Конечно же, скучаю по нашей потрясающей национальной кухне. Но поскольку я вегетарианец, то среди любимых блюд, в первую очередь это плов.

— В этом году вы представляли Азербайджан на Венецианском биеннале, и вот сейчас представили на биеннеле в Баку работу под названием «Новояз». Какой смысл заложен в данной инсталляции?

— Я никогда не повторяю свои работы. В Баку привез совершенно новую инсталляцию – «Новояз» (Newspeak). Это термин, придуманный Джорджем Оруэллом, критиком современных СМИ. Мультимедийная инсталляция включает в себя видео, фотографии и тексты, в данном случае я сделал подборку реальных заголовков из мировых СМИ. Масса заголовков, порой кричащих, актуальных, любых – это то, без чего не обходится практически ни один наш день. Из мониторов доносится шум, но все звуки перемешаны, в результате человек, смотрящий на инсталляцию, не может ничего разобрать. Смысл инсталляции в том, что человек просто не способен уловить смысл в том потоке информации, в котором мы сегодня живем. Все видно, все слышно – но ничего непонятно. Очевидно одно – сегодня медиа умело манипулируют сознанием людей. У меня есть много работ, посвященных данной теме. Мне нравится философия, которая заложена в эти инсталляции.

— Расскажите о своей деятельности в Лондоне…

— Я занимаюсь не только творчеством, но и преподавательской деятельностью. Являюсь доктором философии и искусствоведения Университета Goldsmiths в Лондоне, и University of Klagenfurt в Австрии. Также преподаю в Университете искусств Central St. Martin’s College в Лондоне. Пишу книги. В Великобритании меня знают как азербайджанца, и я этим горжусь.

— Связываете ли планы с Азербайджаном?

— Да. Мне хотелось бы снять фильм. Есть идея, но она пока что на стадии формирования. В общих чертах могу сказать, что это будет фильм об азербайджанцах, их образе жизни, миролюбии. Но пока что это только планы. Буду рад любой возможности снова приехать на Родину.