Азербайджанец Фархад Самедов стал полпредом при Путине

59-летний Фархад Самдов родился в Грузии. Окончил Московский строительно-архитектурный институт. Кандидат в доктора технических наук. Ф.Самедов в начале 2000-х переехал в Башкортостан. Возглавлял крупные компании республики, а в январе 2017 года стал вице-премьером Башкортостана (haqqin.az).