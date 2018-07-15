Азербайджанец Фархад Самедов стал полпредом при Путине

Указом главы Башкортостана Рустэма Хамитова полномочным представителем Республики Башкортостан при президенте Российской Федерации – заместителем премьер-министра правительства Республики Башкортостан назначен азербайджанец Фархад Самедов, сообщает пресс-служба Хамитова.

59-летний Фархад Самдов родился в Грузии. Окончил Московский строительно-архитектурный институт. Кандидат в доктора технических наук. Ф.Самедов в начале 2000-х переехал в Башкортостан. Возглавлял крупные компании республики, а в январе 2017 года стал вице-премьером Башкортостана (haqqin.az).

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| 2018-07-15T16:04:12+00:00 15 июля 2018, 15:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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