Сборная Азербайджана стала десятой в командном зачете II Европейских Игр

Сборная Азербайджана стала десятой в командном зачете II Европейских Игр в Минске. Как сообщает «Азериспорт», в активе команды 28 наград (5 золотых-10 серебряных-13 бронзовых).

Золото выиграли борцы вольного стиля Махир Амирасланов (57 кг), Гаджи Алиев (65 кг), Мария Стадник (50 кг), боксер Альфонсо Домингес (81 кг) и каратист Асиман Гурбанлы (+84 кг).

Два серебра и бронзу выиграли акробаты Абдулла Аль-Мешаихи – Рухидил Гурбанлы, серебро взяли дзюдоист Рустам Оруджев (73 кг), самбист Агасиф Самедов (52 кг), борцы вольного стиля Нурмагомед Гаджиев (97 кг), Эльмира Гамбарова (62 кг), каратисты Ирина Зарецка (68 кг), Фирдовси Фарзалиев (60 кг), Рафэль Агаев (75 кг) и борец греко-римского стиля Ислам Аббасов (87 кг).

Бронзы завоевали самбисты Мехман Халилов (57 кг), Эмиль Гасанов (68 кг), дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг), Мамедали Мехтиев (90 кг), Эльмар Гасымов (100 кг), Ирина Киндзерская (+78 кг), борцы вольного стиля Гаджимурад Гаджиев (74 кг), Джамаледдин Магомедов (125 кг), Алена Колесник (57 кг), боксер Лоренцо Сотомайор (69 кг), каратист Роман Гейдаров (ката) и борец греко-римского стиля Сабах Шариати (130 кг).

Первое место заняла Россия (44-23-42), которая опередила Беларусь (24-16-29), Украину (16-17-18), Италию (13-15-13), Голландию (9-13-7), Германию (7-6-13), Грузию (6-10-14), Францию (6-9-13) и Великобританию (6-9-8).

Медали завоевали спортсмены из 43-х стран.