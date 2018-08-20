Азербайджан запретил депутату партии Меркель въезд в страну

Власти Азербайджана запретили депутату от партии Христианско-демократический союз канцлера Германии Ангелы Меркель Альберту Вайлеру въезд в страну. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщает газета Bild.

Вайлер посещал в 2014 и в 2016 годах Нагорный Карабах. Теперь Азербайджан называет Вайлера «нежелательной персоной». Решение о запрете на въезд для него было принято на высшем уровне, так что переговоры с азербайджанским послом об этом завершились безрезультатно, уточняет Bild.

Заместитель председателя парламентской группы по отношениям Германии со странами Южного Кавказа Альберт Вайлер должен был с 24 августа сопровождать Меркель в ее поездке в Грузию, Армению и Азербайджан.

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