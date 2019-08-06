Азербайджан заинтересован в укреплении экономического сотрудничества на Каспии

«Азербайджан проявляет весьма высокую заинтересованность в реализации проектов, служащих интересам укрепления экономического сотрудничества и наиболее полного раскрытия богатого потенциала прикаспийских государств».

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в интервью журналу «Внешняя политика и дипломатия Туркменистана» касательно проведения 1-го Каспийского экономического форума.

«А потому и к предстоящему экономическому форуму в Туркменбаши мы подготовились, по нашему убеждению, довольно основательно. Наши основные ожидания от запуска этого формата сотрудничества прикаспийских стран заключаются в конкретизации взаимодействия в рамках важных инициатив, осуществляемых в регионе. Полагаем, что интенсификация энергетических, логистических и прочих проектов будет служить интересам каждой из наших стран и пространства Каспия в целом», — заявил Э.Мамедъяров.

По его словам, Азербайджан настроен на продолжении линии активного участия в раскрытии богатейшего экономического потенциала региона.