Азербайджан заинтересован в укреплении экономического сотрудничества на Каспии

«Азербайджан проявляет весьма высокую заинтересованность в реализации проектов, служащих интересам укрепления экономического сотрудничества и наиболее полного раскрытия богатого потенциала прикаспийских государств».

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в интервью журналу «Внешняя политика и дипломатия Туркменистана» касательно проведения 1-го Каспийского экономического форума.

«А потому и к предстоящему экономическому форуму в Туркменбаши мы подготовились, по нашему убеждению, довольно основательно. Наши основные ожидания от запуска этого формата сотрудничества прикаспийских стран заключаются в конкретизации взаимодействия в рамках важных инициатив, осуществляемых в регионе. Полагаем, что интенсификация энергетических, логистических и прочих проектов будет служить интересам каждой из наших стран и пространства Каспия в целом», — заявил Э.Мамедъяров.

По его словам, Азербайджан настроен на продолжении линии активного участия в раскрытии богатейшего экономического потенциала региона.

| 2019-08-06T16:02:58+00:00 6 августа 2019, 17:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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