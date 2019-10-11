Азербайджан заинтересован в участии международных наблюдателей на выборах

«Представители международных организаций будут приглашены для наблюдения за процессом голосования на муниципальных выборах 27 декабря в Азербайджане»

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

Он отметил, что на муниципальных выборах бывает не так много международных наблюдателей: «Представители Конгресса местных и региональных властей Совета Европы будут приглашены на муниципальные выборы. Я думаю, что в плане наблюдателей проблем не будет. Мы постараемся привлечь на выборы как можно больше международных наблюдателей. Потому что мы заинтересованы в участии  международных наблюдателей на выборах».

| 2019-10-11T14:38:44+00:00 11 октября 2019, 15:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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